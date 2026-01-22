Aston Villa
VÍDEO: Emery empurra «filho» Tielemans na vitória do Villa contra Fenerbahçe
Treinador espanhol não estava satisfeito com o médio belga e fez questão de o tornar público
O relógio marcava 90+2 minutos do Fenerbahçe-Aston Villa (0-1), quando Unai Emery decidiu substituir o belga Tielemans, pouco depois de o médio ter visto o cartão amarelo. Na linha lateral, o jogador foi alvo da ira do treinador, o que provocou um valente empurrão. Um momento antagónico ao triunfo dos ingleses, que nesta quinta-feira selaram a qualificação direta para os “oitavos” da Liga Europa.
Na “flash” após o jogo, o treinador do Villa relativizou o episódio e lançou um sorriso: «Ele é como um filho para mim, só isso».
O Aston Villa lidera a fase liga com o Lyon, com 18 pontos, e recebe o Salzburgo (28.º) na oitava e última jornada, na quinta-feira (20h).
