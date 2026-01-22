O relógio marcava 90+2 minutos do Fenerbahçe-Aston Villa (0-1), quando Unai Emery decidiu substituir o belga Tielemans, pouco depois de o médio ter visto o cartão amarelo. Na linha lateral, o jogador foi alvo da ira do treinador, o que provocou um valente empurrão. Um momento antagónico ao triunfo dos ingleses, que nesta quinta-feira selaram a qualificação direta para os “oitavos” da Liga Europa.

Na “flash” após o jogo, o treinador do Villa relativizou o episódio e lançou um sorriso: «Ele é como um filho para mim, só isso».

O Aston Villa lidera a fase liga com o Lyon, com 18 pontos, e recebe o Salzburgo (28.º) na oitava e última jornada, na quinta-feira (20h).

RELACIONADOS
Liga Europa: Sp. Braga-Nottingham Forest, 1-0 (crónica)
FOTOS: invasão de adeptos adia início do duelo entre o Utrech e Genk
Liga Europa: Viktoria Plzen-FC Porto, 1-1 (crónica)