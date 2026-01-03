O Aston Villa iniciou 2026 com o regresso às vitórias, na receção ao Nottingham Forest (3-1). Na tarde deste sábado, na 20.ª jornada do campeonato, os comandados de Unai Emery inauguraram o marcador aos 45+1 minutos pelo inevitável Watkins.

Na etapa complementar, o médio e capitão McGinn aplicou o 2-0 aos 49 minutos, antes de Gibbs-White reduzir aos 61m. Entre trocas, McGinn aproveitou uma saída em falso de John Victor e, longe da área, aplicou um arco vistoso para o "bis". Estavam decorridos 73 minutos e o guardião dos visitantes saiu lesionado do lance.

Assim, o Villa sobe ao segundo lugar, com 42 pontos, a três do líder Arsenal. Segue-se a visita ao Crystal Palace (10.º), na quarta-feira (19h30).

Por sua vez, o Nottingham é 17.º, com 18 pontos, quatro de vantagem sobre a zona de despromoção. Ao cabo de quatro derrotas consecutivas na Premier League, há receção ao West Ham (18.º) na terça-feira (20h).