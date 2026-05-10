VÍDEO: Aston Villa empata em Burnley e falha ultrapassagem ao Liverpool
Florentino foi totalista no penúltimo da Premier League. Sexta-feira há «final» pelo top-4
Florentino foi totalista no penúltimo da Premier League. Sexta-feira há «final» pelo top-4
No regresso ao campeonato, o Aston Villa foi incapaz de aproveitar o empate do Liverpool com o Chelsea, partilhando pontos na visita ao já despromovido Burnley (2-2). Na 36.ª jornada, Florentino (ex-Benfica) foi totalista nos anfitriões, enquanto Lindelöf (ex-Benfica) começou de início no Villa.
Depois de o extremo Anthony adiantar o Burnley ao oitavo minuto, o avançado Watkins impôs o empate aos 39 minutos, mas em fora de jogo. Três minutos volvidos, o médio Ross Barkley marcou e forçou a igualdade.
Ainda que Watkins tenha completado a reviravolta aos 56 minutos, o avançado Flemming aplicou o 2-2 somente três minutos depois.
O empate deixa o Aston Villa no quinto lugar, com 59 pontos, igualado com o Liverpool (4.º). Ao cabo de três jornadas sem vencer, recebem o Liverpool na sexta-feira.
De recordar que o segundo classificado em Portugal acede diretamente à Champions caso o Aston Villa conquiste a Liga Europa e termine no top-4 da Premier League.
Por sua vez, o Burnley continua no 19.º e penúltimo lugar, com 21 pontos, apontando à visita ao líder Arsenal, a 18 de maio.