No regresso ao campeonato, o Aston Villa foi incapaz de aproveitar o empate do Liverpool com o Chelsea, partilhando pontos na visita ao já despromovido Burnley (2-2). Na 36.ª jornada, Florentino (ex-Benfica) foi totalista nos anfitriões, enquanto Lindelöf (ex-Benfica) começou de início no Villa.

Depois de o extremo Anthony adiantar o Burnley ao oitavo minuto, o avançado Watkins impôs o empate aos 39 minutos, mas em fora de jogo. Três minutos volvidos, o médio Ross Barkley marcou e forçou a igualdade.

Ainda que Watkins tenha completado a reviravolta aos 56 minutos, o avançado Flemming aplicou o 2-2 somente três minutos depois.

O empate deixa o Aston Villa no quinto lugar, com 59 pontos, igualado com o Liverpool (4.º). Ao cabo de três jornadas sem vencer, recebem o Liverpool na sexta-feira.

De recordar que o segundo classificado em Portugal acede diretamente à Champions caso o Aston Villa conquiste a Liga Europa e termine no top-4 da Premier League.

Por sua vez, o Burnley continua no 19.º e penúltimo lugar, com 21 pontos, apontando à visita ao líder Arsenal, a 18 de maio.