Não está fácil o ambiente em Bérgamo: nos últimos dias têm-se acentuado os rumores de um corte de relações entre Papu Gómez, capitão da Atalanta, e Gasperini, o treinador, e essa novela conheceu esta segunda-feira mais um episódio.

Tudo porque Papu deixou uma mensagem polémica nas redes sociais. «Queridos adeptos, escrevo-vos aqui porque não tenho outros meios para me defender ou falar com vocês. Só quero dizer que quando sair [da Atalanta] saberão a verdade sobre tudo. Conhecem-me bem, sabem quem sou. Adoro-vos, o vosso capitão», pode ler-se na mensagem do argentino.

Segundo a imprensa, o desentendimento entre Papu e Gasperini agravou-se no jogo frente ao Midtjylland, quando o treinador pediu ao argentino para jogar no lado direito do ataque e o jogador recusou. Papu acabou substituído ao intervalo e foi suplente com o Hellas Verona e a Fiorentina.