Resta tirar o chapéu e aplaudir a exibição de Mateo Retegui na visita ao Hellas Verona. Na tarde deste sábado, na 24.ª ronda da Serie A, o avançado italiano da Atalanta, de 25 anos, marcou quatro golos, aos 21, 25, 44 e 56 minutos, na vitória da equipa de Bérgamo, por 5-0.

Pelo meio, aos 37m, Ederson também inscreveu o nome na lista de marcadores.

Desta forma, Retegui reforçou a liderança entre os artilheiros do campeonato, com 20 golos.

🔟 | PERFECTION



Mateo Retegui v Hellas Verona:



👌 38 touches

⚽️ 4 goals

🎯 7 shots/4 on target (1.69 xG)

🎁 1 big chance created

👟 23/26 accurate passes (0.09 xA)

📈 10 Sofascore Rating



First player with four goals in a Serie A match since September 2023! 🔥#VeronaAtalanta pic.twitter.com/FG4RZLDizQ