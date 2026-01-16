Atalanta
VÍDEO: Atalanta falha salto para zona europeia e empata com Pisa
Emblema de Bérgamo adiantou-se aos 83 minutos, mas sofreu o empate pouco depois
A Atalanta atrasou-se na corrida à Europa e empatou na visita ao Pisa (1-1), na noite desta sexta-feira, em encontro da 21.ª jornada do campeonato. Ainda que o avançado Nikola Krstovic tenha adiantado a Atalanta aos 83 minutos, o avançado Durosinmi repôs a igualdade aos 87m.
Desta forma, a Atalanta ocupa o 7.º posto com 32 pontos, a dois dos lugares europeus. Por sua vez, o Pisa segue “aflito” no 19.º e penúltimo lugar da Serie A, com 14 pontos, a três de zona segura.
