Na ressaca da eliminação na Champions, a Atalanta retomou a via dos triunfos, na tarde deste domingo. Na 26.ª jornada da Serie A, o emblema de Bérgamo triunfou na visita ao Empoli, por 0-5, e com Rui Patrício no banco.

Numa primeira parte de sentido único, o autogolo de Gyasi (27m) e os golos de Retegui (33m) e de Lookman (43) deixaram os visitantes tranquilos.

Na segunda parte, Lookman bisou, aos 55m, e Zappacosta selou a goleada, aos 74 minutos.

Assim, a Atalanta segue no 3.º lugar, com 54 pontos, a três do líder Inter. Segue-se a receção ao Venezia (19.º), na tarde de sábado (14h).

Quanto ao Empoli, permanece no 18.º e antepenúltimo lugar, com 21 pontos, a dois de zona segura. Ao cabo de quatro rondas consecutivas a perder, a próxima jornada reserva a visita ao Génova (12.º), na tarde de domingo (14h).