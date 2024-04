A Atalanta surpreendeu o mundo do futebol e venceu em casa do Liverpool por 3-0, no jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

Por outras palavras, deixou muito bem encaminhado o apuramento para as meias-finais, fase onde poderá defrontar o Benfica, caso as águias ultrapassem o Marselha.

No final da partida em Anfield, a comunhão foi grande entre os jogadores e os adeptos, e teve até um momento curioso: em vez de serem os futebolistas a oferecem as camisolas à bancada, foi o treinador, Gian-Piero Gasperini, que enviou o seu casaco.

Ora veja: