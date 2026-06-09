Atalanta
Há 32 min
OFICIAL: Palladino deixa comando técnico da Atalanta
Italiano de 42 anos apenas conseguiu 18 vitórias na época, terminando no sétimo lugar do campeonato
Italiano de 42 anos apenas conseguiu 18 vitórias na época, terminando no sétimo lugar do campeonato
Raffaele Palladino, de 42 anos, foi demitido do comando técnico da Atalanta, informou o emblema de Bérgamo nesta terça-feira. O italiano natural de Nápoles tinha contrato por mais um ano, mas apenas conseguiu 18 vitórias em 39 jogos.
Antes, o treinador orientou Fiorentina e Monza.
A Atalanta atingiu as meias-finais da Taça e os “oitavos” da Champions, além de terminar o campeonato no sétimo lugar. Por isso, a próxima época vai obrigar à disputa do play-off de acesso à fase liga da Liga Conferência.
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