Raffaele Palladino, de 42 anos, foi demitido do comando técnico da Atalanta, informou o emblema de Bérgamo nesta terça-feira. O italiano natural de Nápoles tinha contrato por mais um ano, mas apenas conseguiu 18 vitórias em 39 jogos.

Antes, o treinador orientou Fiorentina e Monza.

A Atalanta atingiu as meias-finais da Taça e os “oitavos” da Champions, além de terminar o campeonato no sétimo lugar. Por isso, a próxima época vai obrigar à disputa do play-off de acesso à fase liga da Liga Conferência.