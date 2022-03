Ruslan Malinoskiy apontou o primeiro golo da Atalanta na vitória sobre o Leverkusen (3-2) e fez questão de o dedicar, nas redes sociais, ao povo do seu país.

«Dedicado a todas as vítimas da guerra na Ucrânia», escreveu o jogador, que usa até uma fotografia totalmente negra no seu perfil, como forma de luto por essas mesmas vítimas do conflito.

присвячується усім жертвам війни в Україні.. pic.twitter.com/IxnGJZ4pBE — Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) March 10, 2022

Nas bancadas, os adeptos da formação de Bérgamo ergueram ainda uma tarja com as bandeiras da Ucrânia e da Rússia e Malinovskyi de mão dada com o colega de equipa russo Aleksei Miranchuk.