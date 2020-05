O Sporting reagiu esta quinta-feira à leitura do acórdão do processo do ataque à academia de Alcochete, frisando que o desporto e a sociedade têm de evitar acontecimentos como o de 15 de maio de 2018.

«Numa altura em que chega ao fim o processo de invasão à Academia Sporting, em Alcochete, o Sporting Clube de Portugal apela à sociedade e ao Estado português para que não se voltem a repetir momentos como este, que em nada dignificam o desporto em geral e o futebol em particular», referiu o clube leonino, em comunicado, acrescentando que «estes acontecimentos marcaram indelevelmente o Sporting e os sportinguistas, trazendo consequências muito nefastas para todos».

«Passados dois anos desde o dia mais negro da história do Sporting, o clube vai continuar a lutar pelos seus valores e continuar a fazer eco, junto das entidades competentes, acerca da importância de erradicar este tipo de comportamentos», refere a nota, sublinhando também para que o «mundo do desporto se una para que estes acontecimentos não voltem a repetir-se».

Esta quinta-feira, o antigo presidente Bruno de Carvalho, o líder da claque Juventude Leonina, Mustafá, bem como o antigo Oficial de Ligação aos Adeptos, Bruno Jacinto, foram absolvidos de todas as acusações no julgamento do ataque à academia.