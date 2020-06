O autocarro do Benfica foi atacado na A2 quando se dirigia ao Seixal, depois do empate caseiro diante do Tondela, segundo apurou o Maisfutebol.

Segundo foi possível apurar, o incidente deixou feridos dois jogadores encarnados: Weigl e Zivkovic, este último com ferimentos num olho, depois de ter sido atingido por estilhaços do vidro em resultado do arremesso de pedras.

Refira-se ainda que os atletas começaram por ser assistidos na academia do Benfica, no Seixal, mas foram depois transportados a uma unidade hospitalar.

O autocarro era acompanhado por três batedores da GNR, mas o ataque terá sido feito a partir de uma ponte, o que não permitiu que fosse identificado o autor ou autores do arremesso dos objetos que atingiram a viatura.

Ainda assim, fonte policial adianta que há suspeitas de que o ataque tenha sido feito realizado por elementos afetos à ala mais radical da claque No Name Boys, do Benfica.

No caso do jogador alemão, recorde-se que é o segundo ataque que ele sofre, uma vez que fazia parte do plantel do Borussia Dortmund cujo autocarro foi atacado à bomba antes de um jogo da Liga dos Campeões, em abril de 2017.

[em atualização]