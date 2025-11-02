O Utrecht recebeu e venceu o NEC Nijmegen (1-0) este domingo, em jogo da 11.ª jornada da Liga neerlandesa, quatro dias antes de receber o FC Porto para a Liga Europa.

O espanhol Miguel Rodríguez marcou o único golo da partida, aos 41 minutos, permitindo ao Utrecht regressar aos triunfos, após as derrotas com o Friburgo (0-2), na Liga Europa, e com o AZ Alkmaar (1-4), no campeonato.

Com a vitória deste domingo, o Utrecht subiu ao 6.º lugar da Liga neerlandesa, com 16 pontos, a 12 do líder Feyenoord, ultrapassando o NEC, que agora é oitavo, com 15.

Na próxima quinta-feira, o Utrecht recebe o FC Porto (17h45), na quarta jornada da fase de liga da Liga Europa, na qual é uma das quatro equipas ainda sem pontos, enquanto os dragões somam seis.