Um grupo de extrema-direita reivindicou a autoria do ataque com 'cocktails motolov' à sede da produtora de vídeos humoríticos Porta dos Fundos na véspera de Natal, no Rio de Janeiro.

Os alegados autores disseram pertencer ao Comando e Indulgência Popular Nacionalista da Grande Família Integralista Brasileira e assumiram a autoria do ato num vídeo colocado a circular na internet.

«Nós, do Comando de Insurgência Popular Nacionalista da Grande Família Integralista Brasileira, reivindicamos a ação direta revolucionária que buscou justiçar os anseios de todo o povo brasileiro contra a atitude blasfema, burguesa e antipatriótica que o grupo de militantes marxistas culturais Porta dos Fundos tomou quando produziu o seu Especial de Natal», justificaram os supostos autores do atentado num vídeo online.

Recorde-se que no início deste mês a plataforma Netflix disponibilizou um especial de Natal da Porta dos Fundos com o título «A primeira tentação de Cristo», no qual Jesus aparece representado como alguém que terá mantido uma relação homossexual.

A sátira não agradou a grupos religiosos e foi lançada uma petição contra o filme, que se mantém na Netflix.

Leia o desenvolvimento da notícia