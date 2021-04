O Valladolid de Jota foi a Bilbao empatar com o Athletic (2-2), em encontro referente à 33.ª jornada da Liga espanhola. O jovem cedido pelo Benfica não saiu do banco de suplentes.



Jon Morcillo (14m) colocou a equipa da casa em vantagem, Fabian Orellana (70m) fez o 1-1, Raúl García (76m) colocou novamente o At. Bilbao na frente mas Shon Weissman (85m) resgatou um ponto para o Valladolid, a passe de Saidy Janko, jogador que pertencia ao FC Porto.



O Athletic Bilbao fica na 9.ª posição, enquanto o Valladolid coloca-se acima da linha de água, no 17.º lugar da tabela classificativa.