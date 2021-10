O Athletic Bilbao venceu esta noite o Alavés, por 1-0, no jogo de abertura da jornada 8 da Liga Espanhola.

Foi um jogo histórico para Iñaki Williams, que se tornou no jogador com mais jogos consecutivos na Liga Espanhola: 203, batendo o registo de Larrañaga, defesa que representou a Real Sociedad nos anos 80.

O avançado de 27 anos não falha um jogo da equipa bilbaína desde 21 de abril de 2016.

Na noite do San Mamés destaque também para Raúl Garcia. O médio falhou um penálti logo aos 9m, mas redimiu-se ao fazer ainda antes do intervalo (44m) o golo que haveria de sentenciar o resultado.

O Athletic sobe provisoriamente ao sexto lugar, com 13 pontos, enquanto o Alavés é 19.º e penúltimo com apenas 3.

2⃣0⃣3⃣ 𝗜 𝗡̃ 𝗔 𝗞 𝗜 𝗪 𝗜 𝗟 𝗟 𝗜 𝗔 𝗠 𝗦 @Williaaams45 has become the player with most consecutive @LaLigaEN appearances in the competition's history.



🔗 https://t.co/fpRXLb4l0J#AthleticAlavés #Williams203 🦁 pic.twitter.com/1IO0XHphcI