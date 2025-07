Apontado como reforço inevitável do Barcelona – com Deco a garantir que essa era a vontade de Nico Williams – o extremo espanhol, de 22 anos, renovou com o Athletic Bilbao até junho de 2035.

«O mais importante é escutar o coração. Estou onde quero estar, com a minha gente, em casa», disse o avançado aos meios do clube.

O acordo contempla um aumento salarial e a subida da cláusula de rescisão em mais de 50 por cento em relação à que vigorava, passando a rondar os 87 milhões de euros.

Formado nos bascos, Williams afirmou-se em 2021/22 e conseguiu 11 golos e sete assistências em 45 jogos na última época. Antes, em 2023/24, totalizou 16 assistências e oito golos em 37 partidas. Em simultâneo, o extremo tornou-se indispensável à seleção de Espanha, pela qual conquistou o Euro 2024.

Assim, Nico vai continuar na companhia do irmão Iñaki, de 31 anos, capitão do Athletic Bilbao.