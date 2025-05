O Ath. Bilbao garantiu o regresso à Liga dos Campeões na visita ao Getafe, graças à vitória por 2-0, na 36.ª ronda da La Liga. Na noite desta quinta-feira, o defesa central Domingo Duarte foi titular entre os anfitriões.

Depois de uma primeira parte controlada pelo Getafe, o poderio basco revelou-se na segunda parte. Entre trocas, o médio Gorka Guruzeta inaugurou o marcador, aos 76 minutos. Pouco depois, aos 89 minutos, o central Vivian resolveu a contenda.

Desta forma, o Ath. Bilbao isolou-se no 4.º lugar, com 67 pontos, e sabe que vai participar na próxima Champions, após 11 anos de ausência. No calendário dos bascos segue-se a receção ao Valência (11.º), na tarde de domingo (18h).

Em simultâneo, o Getafe (15.º) – que leva seis derrotas consecutivas e 39 pontos, cinco de diferença para os lugares de despromoção – visita o Maiorca (10.º).