O País Basco, em Espanha, teve um domingo repleto de emoção com o Athletic Bilbao e a Real Sociedad a entrarem em campo esta tarde.

Em Bilbao, o Athletic recebeu e venceu o Villarreal por 2-0 e continua no quarto lugar do campeonato, o último que dá acesso à Liga dos Campeões. Os anfitriões chegaram cedo à vantagem com Aitor Paredes a inaugurar o marcador aos 15 minutos da partida. Já na segunda parte, Inaki Williams, que celebrava os 10 anos desde a sua estreia pelo clube, ampliou a vantagem ao fazer o segundo golo a passe de Sancet, aos 70 minutos, selando a vitória e os consequentes três pontos.

Isso significa que o clube de Bilbao continua seguro no quarto lugar, com 32 pontos, ainda que tenha mais dois jogos que o quinto lugar, o Villarreal, que conta com 26 pontos.

Já a Real Sociedad, foi à capital espanhola de Madrid visitar o Leganés, tendo triunfado por 3-0 sobre a equipa da casa. Na primeira parte Brais Mendez marcou o primeiro golo dos visitantes, que viria a ser complementado pelos dois últimos que surgiram nos momentos finais da partida através de Barrenetxea e Oyarzabal. Assim, a real Sociedad somou a quarta vitória consecutiva, seguindo na sexta posição da La Liga, com 24 pontos em 16 jogos. Por outro lado, o Leganés soma apenas 15 e coloca em risco o 15.º posto.