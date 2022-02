O confronto basco entre o Athletic Bilbao e a Real Sociedad, referente à 25.ª jornada da La Liga, terminou com uma goleada da equipa da casa, por 4-0, com todos os golos a surgirem na etapa complementar.



Depois de Muniain falhar uma grande penalidade na primeira parte (32m), os locais chegaram ao triunfo com golos de Vivian (68m), Sancet (72m), Iñaki Williams (80m) e Muniain (89m).

O Athletic Bilbao ocupa a oitava posição da tabela, com 37 pontos, menos um do que o adversário de hoje, que é sétimo.