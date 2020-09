Há menos de um mês, Walter voltou aos relvados após quase dois anos, 636 dias, de suspensação por um problema relacionado com doping. E o ex-FC Porto nem podia acreditar que tão depressa iria estar a brilhar novamente em campo.

Visivelmente mais magro, o agora jogador do Athletico Paranaense marcou o golo que deu a vitória (3-2) frente ao Jorge Wilstermann, da Bolívia.

O jogo estava empatado, 2-2, já nos descontos, quando Walter deu a vitória aos brasileiros.

Curiosamente, o primeiro golo tinha sido já marcado por outro ex-jogador do FC Porto: Lucho González.

No final do encontro, Walter falou aos jornalistas e confessou: «É um dia especial para mim e não o vou esquecer. É um peso grande porque a minha última Libertadores foi em 2010 e voltar depois de 10 anos e fazer golo, não tem coisa melhor. Tirou o peso todo. Estou muito feliz, agradeço a todos os adeptos, agradeço ao presidente por ter confiado em mim, ao treinador, à equipa toda que me abraçou depois do golo. Hoje de certeza que não vou dormir, vou ver esse golo todos os dias.»