O Athletico Paranaense, comandado pelo treinador português António Oliveira, sofreu na quinta-feira a primeira derrota no campeonato brasileiro, depois de quatro vitórias, ao cair com nove no reduto do Bahia (2-1).

Em encontro da sexta jornada, a formação de Curitiba, que tombou para o segundo posto da tabela, ficou reduzida a 10 unidades logo aos 13 minutos, por expulsão de Richard, e teve novo vermelho direto já aos 87, mostrado a Marcinho.

Com mais uma unidade, o Bahia adiantou-se no marcador aos 17 minutos, por intermédio de Patrick de Lucca, mas, aos 40, o Athletico logrou restabelecer a igualdade, com um tento do uruguaio David Terans.

Na segunda parte, os locais acabaram por tirar partido da desvantagem numérica dos forasteiros e chegaram ao golo da vitória aos 70 minutos, por intermédio de Rossi.

O Athletico Paranaense, que tem menos um jogo disputado, perdeu, assim, o estatuto de equipa 100% vitoriosa e caiu para o segundo lugar, com 12 pontos, em cinco jogos, atrás do Bragantino, que tem 14, em seis encontros.

Nos lugares imediatos, seguem Fortaleza e Bahia, ambos com 11 pontos, mais um do que um trio, liderado pelo Palmeiras, orientado pelo português Abel Ferreira.