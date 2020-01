O presidente do Athletico Parananense, Mário Celso Petraglia, confirmou que o Benfica fez uma proposta oficial na sexta-feira ao clube brasileiro para a contratação do médio Bruno Guimarães.

«Sim, é verdade. Ontem [anteontem, sexta-feira] à noite chegou a proposta oficial do Benfica para contratar o Bruno Guimarães», afirmou Petraglia, ao jornal O Jogo, adiantando que o emblema encarnado quer «contratar já» o jogador de 22 anos.

Tal como o Maisfutebol já noticiara, o Benfica estava a tratar de uma oferta concreta pelo que foi considerado o melhor médio do último campeonato brasileiro.

«Vamos estudar a proposta do Benfica. Segunda-feira iremos reunir a direção do clube para avaliar essa situação», adiantou o dirigente do Athletico, que não revelou os números propostos, que o nosso jornal adiantou rondarem os 20 milhões de euros. Petraglia frisou ainda que o Atlético de Madrid, que detém um direito de preferência, não tem de ser informado porque os espanhóis «já informaram que não estão interessados no jogador».

«Soube que houve contacto»

Em ação pela seleção olímpica, o próprio Bruno Guimarães foi questionado, no sábado, sobre o futuro, não tecendo considerações concretas além do foco na seleção.

«Estou focado exclusivamente na seleção. É uma oportunidade única disputar um pré-olímpico. A olimpíada está à porta, temos de focar ao máximo. Peço aos meus empresários para me contarem pouco. E o pouco que soube é que houve contacto, mas não sei se vai continuar. Estou focado aqui», afirmou, em conferência de imprensa.