O Athletico Paranaense, do português António Oliveira, venceu o Santos por 1-0, em jogo da primeira mão dos quartos-de-final da Taça do Brasil. Apesar das recentes derrotas no campeonato, o «Furacão» segue empenhado na Taça.

Na Arena da Baixada, valeu ao At. Parananense o golo solitário de Renato Kayzer, marcado aos 17 minutos no seguimento de um canto, que deixou a equipa de Curitiba em vantagem na corrida às meias-finais.

As duas equipas vão reencontrar-se no dia 15 de setembro para a decisão final. Antes, o At. Paranaense vai ser posto à prova frente ao Palmeiras de Abel Ferreira, em duelo de portugueses no outro lado do Atlântico, marcado para o próximo domingo.