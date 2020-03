A maioria dos 89 atletas portugueses integrados no projeto do Comité Olímpico de Portugal (COP) quer o adiamento dos Jogos Olímpicos, devido à pandemia da covid-19.

De acordo com o questionário divulgado esta segunda-feira pela Comissão de Atletas Olímpicos (CAO), houve 74 atletas a responderem e, destes, 89 por cento (aproximadamente 66 atletas) pretendem o adiamento da prova que tem início agendado para 24 de julho, no Japão. Dois terços do universo total de respondentes pretendem a passagem do evento para 2021.

Sobre o ponto de vista desportivo, 82 por cento dos atletas considera que, «a manterem-se as datas atuais, os Jogos Olímpicos não seriam justos», refere a nota.

Nesta altura, com as medidas de contenção vigentes em Portugal e noutros países, «apenas 42 por cento considera ter as condições mínimas para treinar, embora sem a exigência que a preparação olímpica obriga».