João Félix merece um parágrafo só para ele.

Que grande exibição. O português abriu o livro e levou o At. Madrid ao colo, até à vitória final por 3-2 sobre o RB Salzburgo. Fez dois golos, ambos na segunda parte, o primeiro após combinação com Correa e o segundo a finalizar um cruzamento de Lemar, já nos dez minutos finais. Para além dos golos, ficou, por exemplo, a centímetros do golaço desta Liga dos Campeões, num pontapé de bicicleta fantástico, que bateu na trave, e ainda atirou fortíssimo uma bola que saiu a rasar a trave.

João Félix estava inspirado, deu asas à criatividade e brilhou até numa receção de bola fantástica, ao jeito de Neymar, em que trocou as pernas para dominar a bola: depois arrancou para a baliza, combinou com Correa e atirou fortíssimo, para boa defesa do guarda-redes do Salzburgo.

Ora a noite inspirada do internacional português serviu para disfarçar mais uma noite pouco conseguida do At. Madrid, que entrou a ganhar, depois de um golo de Llorente, após assistência de Correa, mas permitiu que o RB Salzburgo desse a volta ao resultado.

No final da primeira parte, após uma má abordagem ao lance de Felipe, empatou o jogo por Szoboszlai, enquanto pouco depois, no início do segundo tempo, aproveitou o facto de Trippier estar fora do lugar para chegar à vantagem, com um golo de Berisha.

Valeu, mais tarde, a noite inspirada de João Félix, a estabelecer a primeira vitória do At. Madrid neste Grupo A da Liga dos Campeões, sendo que o terceiro golo surgiu curiosamente depois de Simeone tirar de campo Luis Suárez, que era o único ponta de lança da equipa.