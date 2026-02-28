Foi preciso esperar até ao minuto 90+4 para o nulo ser desfeito pelo Atlético de Madrid na visita ao Oviedo, na 26.ª jornada do campeonato (1-0). Neste sábado até foram os anfitriões que agarraram o ascendente e espreitaram a vantagem, mas o avançado Julián Álvarez soltou a festa dos “Colchoneros” no último suspiro.

Assim, o Atlético de Madrid assume o terceiro lugar da La Liga, com 51 pontos, em igualdade com o Villarreal (4.º). A turma de Simeone aponta baterias à segunda mão das meias-finais da Taça, no reduto do Barcelona – terça-feira às 20h – com vantagem de 4-0 edificada em Madrid.

Quanto ao Oviedo, o emblema promovido à La Liga na última época continua no 20.º e último lugar, com 17 pontos, a oito de zona segura.