Na ressaca da eliminação da Champions, o Atlético de Madrid perdeu na receção ao Celta de Vigo, na 35.ª jornada da La Liga (1-0). O único golo foi apontado pelo avançado Borja Iglesias aos 62 minutos.

Assim, o Celta reforçou o sexto lugar e aproximou-se da zona Champions. O emblema de Vigo atingiu os 50 pontos e está a três do Betis (5.º). Segue-se a receção ao Levante de Luís Castro (19.º), na terça-feira.

Por sua vez, o Atlético de Madrid continua no quarto lugar, com 63 pontos, e aponta à visita ao Osasuna (10.º), também na terça-feira.