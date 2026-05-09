Atletico de Madrid
Há 47 min
Espanha: Celta vence Atlético de Madrid e sonha com a Champions
«Colchoneros» perdem em casa depois da eliminação europeia
SS
«Colchoneros» perdem em casa depois da eliminação europeia
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Na ressaca da eliminação da Champions, o Atlético de Madrid perdeu na receção ao Celta de Vigo, na 35.ª jornada da La Liga (1-0). O único golo foi apontado pelo avançado Borja Iglesias aos 62 minutos.
Assim, o Celta reforçou o sexto lugar e aproximou-se da zona Champions. O emblema de Vigo atingiu os 50 pontos e está a três do Betis (5.º). Segue-se a receção ao Levante de Luís Castro (19.º), na terça-feira.
Por sua vez, o Atlético de Madrid continua no quarto lugar, com 63 pontos, e aponta à visita ao Osasuna (10.º), também na terça-feira.
Que la cuelguen en el Louvre, por favor 🖼️ pic.twitter.com/4SbF9vauvF— Celta (@RCCelta) May 9, 2026
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