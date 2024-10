O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, em declarações na conferência de imprensa após a derrota em casa do Benfica (4-0), em jogo da segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões:

[Explicações] «Um jogo que não foi bom, não estivemos bem. Eles tiveram uma grande contundência em todos os momentos e aproveitaram os erros. Há que felicitar o adversário pela forma como jogaram. Estávamos a fazer um bom trabalho esta época e apareceu o jogo que ninguém quer que apareça. Desde a primeira parte já sabia que não estava dentro do que imaginávamos. Na segunda parte ainda nos tiraram mais do jogo.

[O que procurou com as substituições ao intervalo] É óbvia a importância dos jogadores que saíram, mas tentámos dar mais pernas no meio-campo e jogo aéreo no ataque. A seguir veio o penálti, depois mais um golo de bola parada e pronto. Noites que não são boas, há que aceitá-las e aprender com o que aconteceu e recuperar energia para o próximo jogo.

Não queremos desculpas, a culpa é do treinador, é ele que faz a equipa. Foi um mau jogo no geral, há que aceitar. Faz parte do futebol.

Jogámos mal, temos de aceitar que há dias em que se joga mal. As substituições não nos deram o que procurávamos. Perdemos justamente, eles foram melhores e há que felicitá-los.

[Imagem de impotência é uma mensagem de alarme?] Para mim não houve falta de atitude, simplesmente se jogou mal. Quando se joga mal confunde-se com falta de atitude, mas apenas se jogou mal. O adversário aproveitou tudo e fizemos um jogo mau.»