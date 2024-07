Com o futuro por resolver, João Félix apresentou-se esta sexta-feira ao trabalho no Atlético de Madrid, clube com quem tem contrato até junho de 2029.

O internacional português esteve a cumprir um período de férias após a participação no Euro 2024 e juntou-se nas últimas horas à pré-temporada dos colchoneros nos arredores de Madrid.

Félix, no entanto, trabalhou à parte neste primeiro dia de pré-época, com um preparador físico.

O avançado de 24 anos esteve na última época cedido ao Barcelona, e nunca escondeu que gostaria de ficar nos culés. Em rota de colisão com o técnico do Atlético, Diego Simeone, não é expectável que continue no emblema de Madrid.

O Benfica, tal como o Maisfutebol escreveu, sonha com o regresso de João Félix e nos últimos dias a imprensa internacional deu conta também do interesse do Aston Villa no futebolista luso.