A derrota do Atlético de Madrid frente ao FC Porto deitou por terra todas as aspirações europeias dos colchoneros na temporada. Eliminados das provas da UEFA, a exibição pobre, mais uma, da equipa do treinador argentino ecoou pelo mundo, com destaque, claro para Espanha e Argentina.

Em Madrid, falam de «noite de terror» no Dragão, e na Argentina, país do treinador Diego Simeone o Olé titula «fracasso total».

Veja na galeria associada como a imprensa reagiu à eliminação do At. Madrid.