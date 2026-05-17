No rescaldo à vitória do Atlético de Madrid sobre o Girona (1-0), Antoine Griezmann despediu-se dos adeptos “Colchoneros”, em minutos de muitas homenagens e lágrimas – até de Simeone. O antigo internacional francês foi presenteado com camisolas especiais, vídeos, mensagens e muitas homenagens.

«Foi embora o Juanfrán, o Diego Godín e o Raúl García. E agora vai-se embora um irmão. O momento difícil é quando estamos muito tristes e frustrados, mas ele foi sempre capaz de nos levantar e animar. É uma inspiração para os jovens. Trabalhou imenso e é o melhor marcador da história do Atlético. Mais do que títulos, esta gratidão de 70 mil pessoas é muito mais importante», disse Koke, muito emocionado.

Formado na Real Sociedad, Griezmann reforçou o Atlético de Madrid em 2014, permanecendo na capital espanhola até 2019, quando reforçou o Barcelona. Em todo o caso, o regresso deu-se em 2021.

«Quero agradecer a todos, não dei conta do carinho que tinha quando saí [para o Barcelona]. Foi um erro. Peço desculpa, de novo. Então voltei para desfrutar. Tinha um discurso preparado, mas já me esqueci. Quero agradecer a todos os colegas desde 2014, foram incríveis. E não me esqueço a todo o staff, acordaram às 6h e são os últimos a sair às 16h. Agradeço à equipa técnica, a começar por Simeone. Graças a ti há muita ambição neste estádio, graças a ti ganhei o Mundial e senti-me o melhor do Mundo. Foi um orgulho lutar por ti.»

«Tenho de agradecer à minha esposa. Muito obrigado por me apoiares, sobretudo nos dias maus. Amo-te. Para terminar, agradecer aos meus pais, graças a eles estou aqui hoje a desfrutar do futebol. É verdade que não conquistei uma La Liga ou Champions, mas o vosso carinho é mais valioso e levo-o para toda a vida.»

«O Atlético de Madrid é o que de melhor há no Mundo. Muito obrigado», disse Griezmann.

Pelos “Colchoneros” conquistou Liga Europa (2018), Supertaça Europeia (2018) e Supertaça espanhola (2014). Para trás ficam 500 jogos, 212 golos e 94 assistências.

O futuro de Antoine Griezmann passa pelos Estados Unidos, para representar os Orlando City.