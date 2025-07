É oficial! Depois de 15 anos no Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez vai deixar o clube. Os «Colchoneros» anunciaram, esta quarta-feira, que chegaram a acordo com o médio de 30 anos para rescindir o contrato.

Saúl tinha contrato até 2026. Segundo a imprensa brasileira, o jogador vai reforçar o Flamengo, juntando-se a Filipe Luís, técnico do clube brasileiro com quem partilhou balneário no Atlético de Madrid.

O jogador subiu dos Sub-14 até à equipa principal. No total, o internacional espanhol fez 427 jogos, tornando-se no nono jogador com mais jogos na história do clube.

Pelo caminho, teve empréstimos no Rayo Vallecano (2013/14), Chelsea (2021/22) e Sevilha (2024/25). De resto, toda a carreira foi no emblema de Madrid.

Em termos de títulos, Saúl Ñíguez conta com uma Liga Espanhola (2021), duas Ligas Europa (2012 e 2018), uma Supertaça europeia (2019), uma Taça do Rei espanhola (2013) e uma Supertaça da Espanha (2015).

Enrique Cerezo, presidente do clube, quis deixar uma mensagem ao jogador que ascende a «lenda» do Atlético de Madrid.

«Agradecer-lhe por mais de 15 anos a defender a nossa camisola, desde a nossa formação até à equipa principal. Ele chegou como um jovem promissor e, após mais de 400 jogos, assistências, golos e títulos, agora faz parte da nossa história e é uma de nossas lendas», referiu, citado pelos canais de comunicação do clube.