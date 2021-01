João Félix aproveitou uma pausa no trabalho e resolveu divertir-se a jogar bowling numa piscina congelada.

As baixas temperaturas gelaram a água e o internacional português decidiu brincar com latas e uma bola, ele que tem agendado para este domingo o jogo com o Alavés.

No entanto, a neve pode ditar o adiamento do encontro do líder da liga espanhola com os bascos.