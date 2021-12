O FC Porto falhou a qualificação para os oitavos de final da UEFA Youth League ao ser derrotado em casa pelo At. Madrid, por 2-1.

Debaixo da intensa chuva que caiu no Dr. Jorge Sampaio, os colchoneros abriram o marcador aos 18 minutos, na sequência de um pontapé de canto. Ao segundo poste e já depois de um desvio de um colega, Ilias Kostis só teve de encostar para o fundo das redes.

A resposta azul e branca surgiu no recomeço da segunda parte, também de bola parada. Aos 55 minutos, Diogo Abreu cobrou uma grande penalidade de forma exemplar e deu esperanças aos dragões.

Dez minutos depois, o At. Madrid voltou à vantagem. Oscar Campos avançou pelo corredor esquerdo e colocou a bola na grande área, onde Carlos Martín apareceu a finalizar. O golo do avançado espanhol valeu à turma madrilena o segundo lugar do Grupo B e consequente presença no play-off para os oitavos de final da competição.

Embora com os mesmos 10 pontos, o FC Porto terminou a fase de grupos no terceiro lugar devido à diferença de golos e ficou afastado da Youth League.