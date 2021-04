Depois da saída dos clubes ingleses e do Inter, o Atlético de Madrid anunciou que vai abandonar a Superliga europeia.



Em comunicado, os colchoneros admitem que tomaram a decisão «atendendo a circunstâncias que atualmente já não existem» e lembrou a importância de todos concordarem com as decisões da administração, especialmente os adeptos.



Por último, o Atlético de Madrid sublinhou que tanto o treinador como os jogadores ficaram «satisfeitos» pela decisão tomada do clube, visto que os «méritos desportivos devem estar a cima de qualquer outro critério».



Para já, AC Milan, Juventus, Real Madrid e Barcelona são os resistentes do grupo de 12 fundadores da Superliga.