Ao abrigo das imposições governamentais que entraram em vigor a 1 de dezembro, o acesso ao Estádio do Dragão para maiores de 12 anos, nesta terça-feira para o FC Porto-Atlético Madrid, só será possível mediante apresentação de apresentação de teste negativo à covid-19 (PCR até 72 horas ou antigénio até 48 horas antes) ou de certificado de recuperação válido (entre 11 e 180 dias após infeção).

Em nota informativa, o clube azul e branco pede que os adeptos tentem chegar o mais cedo possível ao estádio e avança que as portas do Dragão abrem às 18h00, duas horas antes do apito inicial.

Quem for portador de bilhete e ainda não cumprir os requisitos no primeiro parágrafo do texto, poderá ainda realizar um teste antes de entrar no estádio. Informa o FC Porto que foram criadas dez zonas de testagem em redor do recinto, sendo que o resultado demora sensivelmente uma hora. Os azuis e branco lembram que o uso de máscara no interior do recinto é obrigatório.

Recorde-se que nesta terça-feira está a haver greve no metropolitano da cidade do Porto, situação que tem originado muitos constrangimentos no trânsito da cidade Invicta e arredores. Por isso, o FC Porto pede que seja considerado o uso de outro meio de transporte até ao estádio.