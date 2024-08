Esta quinta-feira, Alexander Sorloth foi oficialmente apresentado como jogador do Atlético Madrid até 2028.

No entanto, quem roubou as atenções neste dia tão especial foi o cão do próprio.

Bastante pequeno, comparado com os quase dois metros do avançado norueguês, o cachorro teve direito a uma camisola dos colchoneros com o nome do dono e usou-a durante a apresentação.

Aos 28 anos, Sorloth reforça o Atlético Madrid proveniente do Villarreal. Ao longo da carreira representou o Rosenborg, Bodo/Glimt, Groningen, Crystal Palace, Midtjylland, Gent Trabzonspor, Leipzig e Real Sociedad.

Ora veja: