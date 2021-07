A troca Griezmann-Saúl, entre Barcelona e Atlético Madrid, continua de pé. Enquanto as negociações não avançam, Enrique Cerezo, presidente do Atlético, vai pondo água na fervura, apesar de ver com bons olhos o hipotético regresso do internacional francês a Madrid.

Questionado sobre o ponto de situação das negociações, Cerezo respondeu que não será a pessoa indicada para falar do assunto nesta altura, afastando as atenções da possível negociação entre os dois clubes. Em declarações à Europa Press na cerimónia de aniversário do Madri Futuro, uma organização de combate aos efeitos da covid-19, o dirigente afirmou que não acredita que os adeptos «colchoneros» perdoem Griezmann. «Acho que não», disse taxativamente Cerezo.

Griezmann saiu do At. Madrid para o Barcelona no verão de 2019, para grande desilusão e rejeição dos adeptos madrilenos. A mesma fonte afirma que Diego Simeone, treinador dos «colchoneros», é o grande apoiador do possível regresso de Griezmann. O próprio presidente do clube já tinha deixado no ar a possibilidade, dizendo que «no futebol tudo é possível».