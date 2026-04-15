Na manhã desta quarta-feira, o Atlético Madrid deixou uma mensagem em tom de provocação depois de eliminar o Barcelona e garantir um lugar nas meias-finais da Liga dos Campeões.

«Adoramos o cheiro a relva recém cortada pela manhã», escreveu o clube espanhol, numa brincadeira entre as queixas do Barcelona ao tamanho da relva do Metropolitano - que acusavam de estar demasiado curta -, e a famosa frase do filme «Apocalypse Now».

Recorde-se que na película de Francis Ford Coppola do final dos anos 70, vencedora de dois óscares, o tenente-coronel Bill Kilgore (interpretado por Robert Duvall), solta a frase «Adoro o cheiro de napalm pela manhã», após um intenso bombardeamento de alvos inimigos na Guerra do Vietname.

A frase tornou-se uma das mais famosas da história do cinema e é frequentemente utilizada em diversos contextos. O At. Madrid, após as críticas do Barcelona sobre a relva demasiado curta, com uma queixa pelo meio à UEFA, adaptou-a para gozar o prato, após uma eliminação épica.

A equipa perdeu ontem na receção ao Barcelona por 2-1, resultado que chegou para carimbar a passagem da formação orientada por Diego Simeone às meias finais da prova, com um resultado agregado de 3-2.