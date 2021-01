A Liga espanhola anunciou este sábado o adiamento do jogo entre o Atlético de Madrid e o Athletic Bilbao devido ao temporal que tem afetado a Península Ibérica, que tem sido afetada por fortes nevões em algumas regiões.

«Dada a situação excecional provocada pela tempestade que está a afetar grande parte da península, que causou o encerramento do aeroporto de Madrid Barajas, e a impossibilidade de ter o campo em ótimas condições, La Liga, após ter contactado com ambos os clubes, pediu ao Comité de Competição Profissional no início da manhã a suspensão do jogo», pode ler-se na nota da Liga espanhola.

O jogo estava marcado para este sábado, às 15:15. A nova data deverá ser anunciada nos próximos dias.