No rescaldo à eliminação do Barcelona nos “quartos” da Champions, o Atlético de Madrid recorreu às redes sociais para satirizar a postura de Lamine Yamal na antevisão. Na segunda-feira, o avançado surgiu com uns óculos semelhantes àqueles outrora usados por LeBron James.

Utilizando o basquetebolista norte-americano como referência, Yamal apontou à “remontada” sobre o Atlético de Madrid. O que não aconteceu. O Barcelona até venceu, mas o 2-1 foi insuficiente.

 

 

