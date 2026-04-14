De nada valeram os jogos psicológicos: Atlético de Madrid satiriza Yamal
Avançado espanhol colou-se à figura de LeBron James e garantiu que a «remontada» sorriria ao Barcelona em Madrid. Mas tal não aconteceu
No rescaldo à eliminação do Barcelona nos “quartos” da Champions, o Atlético de Madrid recorreu às redes sociais para satirizar a postura de Lamine Yamal na antevisão. Na segunda-feira, o avançado surgiu com uns óculos semelhantes àqueles outrora usados por LeBron James.
Utilizando o basquetebolista norte-americano como referência, Yamal apontou à “remontada” sobre o Atlético de Madrid. O que não aconteceu. O Barcelona até venceu, mas o 2-1 foi insuficiente.
Lamine Yamal cambió su foto de perfil por una imagen de LeBron James sosteniendo el trofeo de la NBA, después de lograr una histórica remontada 3-1 en las Finales de 2016.— ESPN Deportes (@ESPNDeportes) April 13, 2026
El Barcelona también ambiciona una remontada de un 2-0 contra el Atlético de Madrid en la Champions League… pic.twitter.com/r87hywGCq8
April 14, 2026