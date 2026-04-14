No rescaldo à qualificação para as meias-finais da Champions, os adeptos do Atlético de Madrid não arredaram pé do Metropolitano e foram brindados com o regresso dos “Colchoneros” ao relvado.

Antes, no primeiro momento de recolha ao balneário, Griezmann protagonizou uma celebração a solo. O antigo internacional francês vai rumar aos Estados Unidos no final da época.