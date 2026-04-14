Atletico Madrid
Há 47 min
VÍDEO: Atleti recolhe ao balneário, mas festa dos adeptos força regresso
Griezmann viveu momento único após a eliminação do Barcelona
SS
Griezmann viveu momento único após a eliminação do Barcelona
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No rescaldo à qualificação para as meias-finais da Champions, os adeptos do Atlético de Madrid não arredaram pé do Metropolitano e foram brindados com o regresso dos “Colchoneros” ao relvado.
Antes, no primeiro momento de recolha ao balneário, Griezmann protagonizou uma celebração a solo. O antigo internacional francês vai rumar aos Estados Unidos no final da época.
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