No rescaldo à qualificação para as meias-finais da Champions, os adeptos do Atlético de Madrid não arredaram pé do Metropolitano e foram brindados com o regresso dos “Colchoneros” ao relvado.

Antes, no primeiro momento de recolha ao balneário, Griezmann protagonizou uma celebração a solo. O antigo internacional francês vai rumar aos Estados Unidos no final da época.

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