Tal como em 2014 e 2016, o Atlético de Madrid eliminou o Barcelona nos “quartos” da Champions. Apesar da derrota em casa, por 2-1, os “Colchoneros” terminaram a eliminatória na frente (3-2), aguardando por Arsenal ou Sporting nas meias-finais.

Nesta terça-feira, Hansi Flick manteve João Cancelo entre os titulares, apostando em Gavi, Fermín e Ferrán Torres, em detrimento de Pau Cubarsí – expulso na primeira mão – Rashford e Lewandowski. Por sua vez, Simeone só mexeu no centro da defesa, com Hancko a dar o lugar a Lenglet.

Recorde a história deste duelo.

Sem tempo a perder, o Barcelona explorou a profundidade em corredor central, com Lamine Yamal e Dani Olmo a deambularem das respetivas posições. Depois de Musso levar a melhor num primeiro ensaio, Yamal inaugurou o marcador ao quarto minuto. Os comandados de Simeone foram perdulários na construção recuada e Ferrán serviu Yamal para o sexto golo na Champions, o 23.º na época pelo Barcelona.

Ainda que Griezmann tenha ameaçado aos 23 minutos, Ferrán Torres restabeleceu a igualdade na eliminatória no minuto seguinte (2-0, 2-2 no agregado). De novo pelo meio, Dani Olmo soltou a corrida de Ferrán, que disparou para o 19.º golo na temporada, o terceiro em dois jogos.

A bola foi ao meio e o Barcelona esteve com uma mão na “remontada”, mas Musso impediu o golo de Fermín. A defesa do Atlético de Madrid parecia inexistente, tal a desorganização. Os “Colchoneros” devem a qualificação para as meias-finais ao guarda-redes argentino, que vai aproveitando a ausência do lesionado Oblak.

Foi preciso esperar até à meia-hora para o Atlético acalmar o ritmo e responder. Nessa fase, o extremo Lookman devolveu os madrilenos à frente da eliminatória (3-2). O velocista nigeriano fez o segundo golo pelo Atlético na Champions.

Numa segunda parte mais tensa do que clarividente, os principais protagonistas desvaneceram. Ainda assim, o VAR anulou o bis de Ferrán Torres aos 55 minutos, quando o espanhol aproveitou um ressalto na área madrilena.

Entre trocas, faltas e cartões, o Barcelona ficou reduzido aos 79m – face à expulsão do central Eric García – entregando a eliminatória ao batalhão de Simeone.

Pela primeira vez desde 2017, o Atlético vai disputar as meias-finais da Champions. De notar que em 2014 e 2016, quando eliminou o Barcelona nos “quartos”, os “Colchoneros” perderam a final para o Real Madrid.

Enquanto aguarda por Sporting ou Arsenal, o Atlético aponta baterias à final da Taça, prova na qual também eliminou o Barcelona. No sábado, em Sevilha (20h), os comandados de Simeone medem forças com a Real Sociedad.