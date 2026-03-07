Num duelo intenso de princípio a fim, o Atlético de Madrid venceu na receção à Real Sociedad, na tarde deste sábado (3-2). Neste encontro da 27.ª jornada do campeonato, Gonçalo Guedes foi aposta nos bascos aos 55 minutos.

Depois de o avançado Sorloth adiantar o Atlético ao quinto minuto, o médio Carlos Soler restabeleceu a igualdade ao nono minuto.

De parada e resposta, os madrilenos voltaram a agarrar a vantagem quando Griezmann serviu o avançado Nicolás González. Estavam decorridos 67m quando a dupla entrada aos 53m fez a diferença.

Ainda que a Real Sociedad tenha reduzido no minuto seguinte por Oyarzabal, Nico González bisou aos 81 minutos (3-2).

Assim, o Atlético de Madrid isola-se no terceiro lugar com 54 pontos, a 10 do Barcelona (1.º). No calendário dos “Colchoneros” segue-se a receção ao Tottenham e ao Getafe.

Por sua vez, a Real Sociedad continua no oitavo lugar, com 35 pontos, a cinco da zona europeia. Segue-se a receção ao Osasuna (10.º), a 15 de março.