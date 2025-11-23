Atletico Madrid
Há 1h e 6min
VÍDEO: Domingos Duarte faz autogolo e oferece vitória ao Atlético de Madrid
Defesa português infeliz nos últimos minutos da receção aos "Colchoneros"
SS
Defesa português infeliz nos últimos minutos da receção aos "Colchoneros"
SS
O azar de Domingos Duarte foi a fortuna do Atlético de Madrid na visita ao Getafe (1-0). Neste domingo, em encontro da 13.ª jornada da La Liga, o defesa português – ex-Sporting – consentiu um autogolo aos 82 minutos, desfazendo o nó.
Assim, o Atlético de Madrid reforça o quarto lugar, com 28 pontos, a três de Barcelona e Real Madrid. Segue-se a receção ao Inter Milão, na quarta-feira (20h), e ao Oviedo (20.º), no sábado (20h).
Por sua vez, o Getafe continua no sétimo lugar, com 17 pontos, a um dos lugares UEFA. Ao cabo de duas derrotas consecutivas, a equipa de Domingos Duarte recebe o Elche (13.º) na sexta-feira (20h).
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS