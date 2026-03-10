O Atlético de Madrid atropelou o Tottenham na primeira mão dos “oitavos” da Champions (5-2). Na noite desta terça-feira, Pedro Porro (ex-Sporting) foi titular nos “Spurs”, enquanto João Palhinha saiu do banco dos londrinos aos 68 minutos.

Num encontro de sentido único, a vantagem madrilena foi agarrada por Llorente ao sexto minuto. Seguiram-se os golos de Griezmann (14m) e de Julián Álvarez (15m), o que proporcionou logo a seguir a saída do guardião Kinsky, jovem de 22 anos que errou no 3-0 e viu, por opção do técnico Igor Tudor, interrompida a sua estreia na Champions.

De remate em remate, Le Normand confirmou a goleada aos 22 minutos, enquanto Porro reduziu aos 26m.

Entre trocas, o Atlético continuou implacável no contra-ataque e Álvarez bisou aos 55 minutos, atingindo o sétimo golo na prova. Por último, Solanke fez o 5-2 aos 76m, assistido por Porro.

A segunda mão desta eliminatória está agendada para 18 de março (20h), em Londres. O Tottenham não vai contar com Richarlison, que viu cartão amarelo e vai cumprir castigo.

Antes, no sábado (15h15), o Atlético de Madrid recebe o Getafe. No domingo (16h30), o Tottenham visita o Liverpool.