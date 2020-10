João Félix viveu uma noite de sonho na vitória do At. Madrid por 3-2 sobre o RB Salzburgo. O português esteve em praticamente tudo o que os colchoneros fizeram de melhor, fez os dois golos que viraram uma desvantagem para o triunfo final e ainda encheu o jogo de pormenores de classe.

Acima de tudo, na noite inspirada, há que destacar os dois golos: ambos na segunda parte, o primeiro após combinação com Correa e o segundo a finalizar um cruzamento de Lemar, já nos dez minutos finais.

O momento que mais encheu a vista, porém, foi outro: aconteceu aos 20 minutos, quando aproveitou um lançamento para a área para finalizar num pontapé de bicliceta, após ter rodado todo no ar, levando a bola a bater com estrondo na barra. Que espetáculo!

João Félix brilhou depois numa receção de bola fantástica, ao jeito de Neymar, em que trocou as pernas para dominar a bola: depois arrancou para a baliza, combinou com Correa e atirou fortíssimo, para boa defesa do guarda-redes do Salzburgo.

Já na segunda parte, voltou a atirar muito forte, mas desta vez a rasar a trave, ainda antes de fazer os dois golos com que deu mais brilho à noite. Enfim, uma noite em que João Félix esteve solto e inspirado, o que é sempre um passo importante para encher o campo de magia.