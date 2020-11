O Atlético Madrid venceu o Barcelona por 1-0, com João Félix no onze, agudizando a crise catalã. O internacional português esteve menos em jogo do que o habitual mas apresentou vários pormenores de classe.



Após o encontro, João Félix mostrou a festa dos jogadores no interior do Wanda Metropolitano. Paulo Futre reagiu ao triunfo colchonero com uma mensagem eufórica: «Aupa Atleti!!!!!!!!!!!!!!!»



Os jogadores Pedro Mendes e Romário Baldé, por outro lado, elogiaram o compatriota. Pedro Mendes, avançado cedido pelo Sporting ao Almería, destacou o túnel que João Félix fez a Dembelé.



«Tratas a bola por tu. Coisa linda», comentou, por sua vez, Romário Baldé, avançado formado no Benfica e a representar atualmente o Leixões, por empréstimo do Gil Vicente.