Está encontrado o substituto de João Félix: Memphis Depay foi oficializado esta sexta-feira como novo jogador do Atlético de Madrid.

O avançado neerlandês chega proveniente do Barcelona e assina com os colchoneros por dois anos e meio, até junho de 2025.

De resto, Depay já havia treinado às ordens do treinador Diego Simeone na quinta-feira, enquanto os clubes ainda acordavam os últimos detalhes do negócio.

Depay foi contratado pelo Barcelona ao Lyon há cerca de ano e meio, mas perdeu espaço nos culés desde a chegada de Xavi Hernández. Esta época, diga-se, só havia feito quatro jogos, com um golo marcado.

🇳🇱 Memphis is a new Red & White player! 🔴⚪



🖊 The Dutch international has signed with our club for the remainder of the season and 2 more campaigns.



➡ https://t.co/W5naM1Pau8



👋 #WelcomeMemphis! pic.twitter.com/CbK3ko1n5x